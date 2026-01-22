Dopo il concorso per la cultura, Ancona si candida a Capitale del Mare 2026, con l’obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio e uscire da una fase di marginalità. Nel giorno in cui il Ministero della Cultura ha annunciato la sua presenza tra le finaliste per la Capitale Italiana delle Culture 2028, Ancona ha depositato il dossier ufficiale, confermando il suo impegno nel promuovere il territorio e le sue risorse.

Dalla cultura al mare, Ancona immersa nei concorsi per "uscire dal cono d’ombra in cui era finita". Martedì è stato depositato il dossier per la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, lo stesso giorno in cui il Ministero della Cultura inseriva Ancona nel novero delle 10 città finaliste per la Capitale Italiana delle Cultura 2028. Tanti ami buttati proprio in quel mare, definito orgoglio e identità della città dal sindaco Daniele Silvetti, sperando che almeno uno dei due risultati possa essere portato a casa. Lo stesso Silvetti che, parlando del "cono d’ombra" in riferimento alle passate amministrazioni, ha voluto puntualizzare: "Nessuno si offenda, perché le cose stanno proprio così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo il concorso per la cultura. Candidati a Capitale del mare: "Per uscire dal cono d’ombra"

Futuro, cultura e territorio: Livorno si candida a diventare 'Capitale Italiana del Mare 2026'Livorno si propone come candidata per diventare la Capitale Italiana del Mare 2026, puntando sulla valorizzazione della cultura marittima e sul rapporto con il territorio.

Cremona capitale italiana della Cultura 2029: chi è la società che dovrà selezionare i candidatiCremona, 14 gennaio 2026 – È stato avviato l’iter per la candidatura di Cremona come Capitale italiana della Cultura 2029.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari]; Concorso docenti PNRR3, alcune classi di concorso annullate in alcune regioni. Ecco perché; Concorsi Dimenticati o Non più svolti: Analisi Completa e Opportunità Attuali; Villa Sofia-Cervello, nuovi concorsi dopo le stabilizzazioni: 207 assunzioni per rafforzare l’organico.

Concorso docenti PNRR3, alcune classi di concorso annullate in alcune regioni. Ecco perchéConcorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025: gli USR stanno pubblicando il voto minimo di accesso alla prova orale ... orizzontescuola.it

Concorso unico Ripam 2026. Requisiti, prove e invio delle domandeC’è un concorso pubblico di grande rilievo in scadenza a fine mese che rappresenta un’importante opportunità sia per diplomati che per laureati interessati a un’assunzione stabile nella Pubblica ammin ... msn.com

Mirella Liuzzi. . Diventare guida turistica in Italia oggi significa affrontare un concorso nazionale dopo tredici anni di attesa. Un esame che chiede di memorizzare centinaia di siti in tutta Italia, anche lontani dalla regione in cui si intende lavorare. Alla prova scrit facebook