L’Università di Brescia e quel concorso su misura non vinto dal predestinato

All’Università di Brescia si è aperta una partita all’ultimo sangue. Il primario di pneumologia, noto per la sua posizione dominante e le richieste frequenti di finanziamenti, ha perso terreno rispetto agli altri candidati. Alla fine, ha ottenuto circa 53 punti in meno rispetto ai rivali, un dato che potrebbe cambiare le carte in tavola. La prova ha mostrato come anche i più sicuri possano cadere sotto pressione.

L'onnipotente primario di pneumologia ed endoscopia respiratoria, il collezionista di cariche e finanziamenti abituato a chiedere e ottenere sempre e subito, ha preso una cinquantina di punti in meno (53,2, per essere precisi) rispetto agli altri candidati. Eh quindi sì: nonostante le previsioni, il concorso dell' Università di Brescia – consorziato con gli Spedali Civili – per assumere un docente in Malattie respiratorie non è stato vinto dal predestinato. E adesso che si fa? Il candidato non riusciva a condividere lo schermo del computer. Il bando, di cui Lettera43 aveva parlato nelle puntate precedenti di questa inchiesta sanitaria, sembrava fatto su misura per il primario.

