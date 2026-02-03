Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Eboli | centro di eccellenza per la gestione delle infezioni complesse
L’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Eboli si conferma un punto di riferimento in Campania per le infezioni più complicate. La struttura ha consolidato la sua reputazione grazie a un team specializzato che affronta casi difficili, offrendo cure efficaci e rapide. La sua attività si distingue nel panorama sanitario regionale, attirando pazienti anche da fuori provincia.
Nel panorama sanitario campano, la Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Eboli si distingue come centro di eccellenza per la gestione delle infezioni complesse. Il reparto ha raggiunto standard elevati grazie alla lungimiranza e alla professionalità della dott.ssa Grazia Russo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
