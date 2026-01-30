Una vita tra i campi e la pittura | Paolo Marchi spegne 101 candeline

Paolo Marchi ha spento 101 candeline il 29 gennaio 2025. L’amministrazione comunale è andata di persona a fargli gli auguri, come fa ogni anno con i cittadini più anziani. Marchi ha passato una vita tra campi e tele, e ora, con oltre un secolo alle spalle, la sua storia resta nel cuore della comunità.

Grande festa a Massa Lombarda per l’ex bracciante con la passione per l’arte, l’Amministrazione: “Un traguardo prezioso che appartiene a tutta la comunità” Paolo Marchi ha compiuto 101 anni il 29 gennaio 2025. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto portargli i tradizionali auguri riservati ai cittadini ultracentenari. Chi lo conosce lo racconta così: “Paolo sta bene, è lucido, sereno, e guardandolo sembra davvero che il tempo non sia passato dallo scorso anno. Una presenza familiare, che continua a trasmettere tranquillità e forza con la naturalezza di chi ha attraversato un secolo di vita senza perdere il proprio equilibrio”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Paolo Marchi

Ada Lazzari ha compiuto 104 anni, celebrando una vita ricca di esperienze tra risaie e cucina.

Il 8 gennaio, Aldo Bezzi ha festeggiato 101 anni presso la Residenza per anziani

