Una sfida trasformata in successo

Tiziano Lorenzetti, da oltre trent’anni, si dedica con passione al mondo delle auto. La sua vita ruota attorno a smontare e sistemare vetture, senza mai mollare, dal 1990. Questa passione gli ha permesso di superare molte difficoltà e di trasformare una sfida in un vero e proprio successo.

Parola d’ordine: passione. Perché dal 1990 che Tiziano Lorenzetti non ha mai smesso di montare e smontare vetture pur di sistemarle. A 14 anni finisce la scuola professionale e con un tirocinio trova lavoro in una concessionaria. Immediatamente. «Ho fatto quel lavoro per circa vent’anni – ci dice Tiziano – sistemando marchi importantissimi come Fiat, Alfa Romeo e Toyota». La sua vita cambia 2010. Un suo amico d’infanzia e un suo ex collega lo coinvolgono in un’iniziativa importante. C’è la possibilità di rilevare un’officina Peugeot nella zona. Ma serviva un terzo socio. Lorenzetti accetta. E per lui inizia una parentesi inedita.🔗 Leggi su Lanazione.it

