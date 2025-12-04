Una carrozzina trasformata in una simpatica automobilina | un dono speciale per la Pediatria
Una nuova ludo carrozzina è entrata ufficialmente in servizio nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Lo speciale dispositivo, pensato per rendere più piacevoli e rassicuranti gli spostamenti intra-ospedalieri dei bambini, è stato donato dall’associazione Aquilone di Iqbal, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
