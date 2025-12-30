Nel Casertano una casa trasformata in una polveriera

A Mondragone, nel Casertano, i carabinieri hanno sequestrato una casa contenente oltre 11 quintali di botti. L’immobile è stato trovato trasformato in una vera e propria polveriera. Una donna di 61 anni è stata denunciata per il reato di fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione degli incidenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una casa trasformata in vera e propria polveriera, con all’interno oltre 11 quintali di botti, è stata scoperta dai carabinieri a Mondragone, nel Casertano; al termine dell’operazione una donna di 61 anni è stata denunciata per i reati di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Il blitz è stato realizzato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che nell’ambito di un mirato servizio di controllo finalizzato proprio al contrasto della vendita e della detenzione di botti illegali, in vista soprattutto del Capodanno, hanno perquisito un’abitazione di via Greco, trovandovi all’interno un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, composto da fuochi d’artificio, bengala, mini razzi e raudi, riconducibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Casertano una casa trasformata in una polveriera Leggi anche: Cani rinchiusi in spazi stretti, tra escrementi e rifiuti: canile abusivo scoperto in una casa nel Casertano: Leggi anche: Perché nel 2026 l’Asia rischia di trasformarsi in una polveriera globale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fumo in casa dopo incendio della canna fumaria: morto 83enne nel Casertano - #Pupiatv - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.