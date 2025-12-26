Un grave incidente stradale ha interessato il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, nella tarda mattinata di ieri, 25 dicembre. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 106 Jonica, in un tratto urbano molto trafficato e prossimo a diverse attività commerciali, trasformando la giornata di Natale in un momento di forte apprensione per residenti e automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nel sinistro è rimasto coinvolto uno dei veicoli che compongono la scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente stradale per l’auto scorta di Gratteri: cos’è successo

Leggi anche: Incidente stradale per un'auto della scorta del procuratore di Napoli Gratteri

Leggi anche: Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente stradale per un'auto della scorta del procuratore di Napoli Gratteri - Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, i due uomini che viaggiavano sull'auto di scorta e il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente ... napolitoday.it