Incidente stradale per l’auto scorta di Gratteri | cos’è successo
Un grave incidente stradale ha interessato il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, nella tarda mattinata di ieri, 25 dicembre. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 106 Jonica, in un tratto urbano molto trafficato e prossimo a diverse attività commerciali, trasformando la giornata di Natale in un momento di forte apprensione per residenti e automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nel sinistro è rimasto coinvolto uno dei veicoli che compongono la scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Tvzap.it
