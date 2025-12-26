Incidente stradale per l’auto scorta di Gratteri | cos’è successo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente stradale ha interessato il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, nella tarda mattinata di ieri, 25 dicembre. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 106 Jonica, in un tratto urbano molto trafficato e prossimo a diverse attività commerciali, trasformando la giornata di Natale in un momento di forte apprensione per residenti e automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nel sinistro è rimasto coinvolto uno dei veicoli che compongono la scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

incidente stradale per l8217auto scorta di gratteri cos8217232 successo

© Tvzap.it - Incidente stradale per l’auto scorta di Gratteri: cos’è successo

Leggi anche: Incidente stradale per un'auto della scorta del procuratore di Napoli Gratteri

Leggi anche: Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

incidente stradale l8217auto scortaIncidente stradale per un'auto della scorta del procuratore di Napoli Gratteri - Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, i due uomini che viaggiavano sull'auto di scorta e il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente ... napolitoday.it

incidente stradale l8217auto scortaIncidente per l'auto della scorta di Gratteri, tre feriti lievi - Un'automobile della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta nella giornata di ieri in un incidente stradale avvenuto nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa i ... msn.com

Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti - Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di Natale a Santa Caterina dello Ionio, lungo un tratto urbano della Statale 106. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.