Perché il cantiere del parcheggio di salita della Madonnetta è fermo da un anno

Il cantiere del parcheggio di salita della Madonnetta è fermo da circa un anno, suscitando interrogazioni in consiglio comunale. Il progetto riguarda la realizzazione di un parcheggio privato nel piazzale antistante il Santuario della Madonetta, situato al termine di via Ausonia. La situazione ha suscitato preoccupazioni e richieste di chiarimenti tra i cittadini e le istituzioni locali.

Due interrogazioni in consiglio comunale sul cantiere per la realizzazione di un parcheggio privato nel piazzale antistante il Santuario della Madonetta, sito al termine di via Ausonia, che, secondo quanto spiegato in aula: "Risulta fermo da circa un anno". Secondo i due consiglieri Vittoria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

