Milan in emergenza a Bologna | Allegri valuta la coppia Loftus-Cheek-Nkunku

Questa sera il Milan scende in campo a Bologna con diverse assenze in attacco. Allegri sta pensando a una formazione inedita, con la coppia Loftus-Cheek e Nkunku pronta a partire dal primo minuto. La squadra rossonera cerca punti importanti per non perdere terreno in campionato.

Il Milan si presenterà martedì sera al Dall’Ara contro il Bologna (ore 20.45) con un reparto offensivo ridisegnato dall’emergenza e con Massimiliano Allegri pronto a varare una soluzione inedita. In attesa del verdetto clinico su Jean-Philippe Mateta, atteso proprio nel giorno di chiusura del mercato, il tecnico rossonero sta valutando una coppia d’attacco non convenzionale, composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, testata nelle ultime sedute a Milanello. Emergenza totale davanti: il punto da Milanello. Il quadro che accompagna l’avvicinamento al match è complesso. Il Milan arriva a Bologna con assenze pesanti e condizioni fisiche precarie per diversi uomini chiave del reparto offensivo, costringendo lo staff tecnico a soluzioni di adattamento.🔗 Leggi su Milanzone.it

