Milan a Bologna Allegri cambia | Loftus-Cheek e Nkunku davanti

Questa sera il Milan affronta il Bologna al Renato Dall’Ara alle 20. Allegri cambia formazione e manda in campo Loftus-Cheek e Nkunku dal primo minuto. La squadra rossonera cerca punti importanti per restare nelle zone alte della classifica. La partita è una sfida chiave, e i tifosi attendono di vedere come i nuovi acquisti si comporteranno in campo.

Scelte obbligate per il Milan alla vigilia della sfida di questa sera a Bologna. Al Renato Dall'Ara, calcio d'inizio alle 20.45, i rossoneri si presentano senza Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Massimiliano Allegri ridisegna così l'assetto offensivo, affidandosi a una coppia inedita davanti. In attacco tocca a Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, chiamati a guidare il reparto in una partita che pesa per la corsa in campionato. Sulle fasce, a destra spazio a Athekame, mentre in mezzo al campo si va verso il ritorno dal primo minuto di Youssouf Fofana, accanto all'esperienza di Luka Modric e Adrien Rabiot.

