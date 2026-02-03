Un giardino a Japigia intitolato a Morris Maremonti scomparso a 38 anni | Lo ricordiamo con la musica che per lui era tutto

Un giardino a Japigia è stato intitolato a Morris Maremonti, il giovane morto a 38 anni. La piazza vicino al suo quartiere ora si riempie di musica, come avrebbe voluto lui. La musica era tutto per Morris, e oggi diventa il modo per ricordarlo. La gente si riunisce per rendere omaggio, tra note e ricordi, a chi ha lasciato un segno forte tra le mura di casa.

Questa mattina la cerimonia nel piazzale tra via Gentile e via Loiacono, alla presenza dell'assessore Palone, del presidente dell'associazione Gli amici di Morris e del comandante della Polizia locale, Michele Palumbo Una piazza che rinasce ‘in musica’, omaggio chi a essa è stato legato fino agli ultimi attimi di una vita finita troppo presto. È stato inaugurato questa mattina a Maurizio ‘Morris’ Maremonti, il musicista 38enne scomparso per un arresto cardiaco, il giardino all'incrocio tra via Gentile e via Natale Loiacono. La cerimonia ha visto la presenza anche del coro della Polizia locale di Bari, che ha intonato prima una delle canzoni della band di Morris, gli ‘one way ticket’ e poi Imagine di John Lennon.🔗 Leggi su Baritoday.it

