La comunità giornalistica umbra è in lutto per la morte di Fabio Luccioli, direttore della Gazzetta di Foligno, scomparso a 38 anni a causa di una malattia nella notte tra il 26 e il 27 novembre. La notizia, confermata dalla Rai, ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio da colleghi, istituzioni e cittadini. Chi era Fabio Luccioli. Nato e cresciuto a Foligno, Luccioli aveva iniziato giovanissimo a lavorare nell’emittente Radio Gente Umbra, dove negli anni era diventato direttore. Da quel primo incarico aveva costruito un percorso che lo aveva portato a guidare anche RGUnotizie e, dal 2021, la Gazzetta di Foligno, una delle testate diocesane più antiche del Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fabio Luccioli, chi era il giornalista scomparso a 38 anni