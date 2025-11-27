Chi era Fabio Luccioli il giornalista scomparso a 38 anni

Lutto nel mondo del giornalismo: la morte di Fabio Luccioli, avvenuta a soli 38 anni, ha scosso la comunità umbra e chi ogni giorno incrociava il suo lavoro. Nelle ore successive alla notizia, sono moltissimi i messaggi di affetto e cordoglio da colleghi, istituzioni e cittadini che nel tempo avevano imparato a riconoscere in lui una presenza discreta, competente, sempre attenta a ciò che accadeva intorno. Chi era Fabio Luccioli. Fabio Luccioli è stato una delle voci più riconoscibili e rispettate dell’ informazione umbra. Nato e cresciuto a Foligno, aveva iniziato giovanissimo a muovere i primi passi nel giornalismo: prima nella cronaca, spesso sportiva, poi sempre più immerso nella vita quotidiana della sua città. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi era Fabio Luccioli, il giornalista scomparso a 38 anni

