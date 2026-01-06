Lutto nel calcio siciliano | addio a Turi Distefano

Il calcio siciliano piange la scomparsa di Turi Distefano, figura nota nel panorama dilettantistico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutta la comunità sportiva, che lo ricorda per il suo impegno e la passione dimostrata nel corso degli anni. La sua morte lascia un vuoto importante nel mondo del calcio locale, dove aveva lasciato un'impronta significativa.

Il calcio siciliano è in lutto per la morte di Turi Distefano, allenatore molto conosciuto soprattutto nell'ambiente dilettantistico. Aveva 84 anni e ha legato gran parte della sua carriera alle panchine locali, con una lunga esperienza maturata in particolare a Mascalucia, dove ha lasciato un segno profondo. Oltre all'attività sul campo, Distefano è stato per oltre dieci anni opinionista televisivo, seguendo e commentando le vicende del Catania Calcio sulle principali emittenti regionali.

