grande trotto al visarno la classifica dei driver di nardo supera tutti

È stata ufficializzata la classifica dei driver 2025 dell’ippodromo Visarno di Firenze. Al primo posto si trova Antonio Di Nardo, che si distingue per le sue performance. La graduatoria riflette l’andamento delle competizioni recenti, offrendo un quadro aggiornato e chiaro sulla scena locale. Di Nardo si conferma tra i protagonisti principali del trotto all’interno dell’ippodromo.

Ufficializzata la classifica Driver 2025 riferita all’ ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Sul gradino più alto del podio sale Antonio Di Nardo (nella foto). Per il sesto anno consecutivo Di Nardo si è imposto con 29 vittorie e 50 piazzamenti in 114 corse nella Classifica Guidatori 2025 di trotto. Al secondo posto Roberto Vecchione, con 21 affermazioni, ha preceduto Enrico Bellei con 19 sigilli. Alle loro spalle con 12 successi Andrea Farolfi, Antonio Greppi e Vincenzo Luongo davanti a Manuele Matteini con 10, Francesco Facci e Antonio Simioli attestati a nove vittorie. Grande Ippica Italiana, Masaf e Ministero dell’Agricoltura hanno promosso un ricco programma di trotto a gennaio sulla pista fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

