Corpo trovato sul litorale di Lido indagini in corso per stabilire cause e identità

Questa mattina, sulla spiaggia del Lido a Catanzaro, è stato trovato un corpo maschile. Le forze dell’ordine sono sul posto e cercano di capire cosa sia successo e chi sia la vittima. Al momento, non ci sono ancora dettagli sulle cause o sull’identità. La scoperta ha attirato l’attenzione dei residenti e delle persone che frequentano la zona. La polizia ha avviato le indagini per fare chiarezza.

Un corpo maschile è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia del Lido, nel quartiere marinaro di una località della provincia di Catanzaro. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando un passante ha segnalato la presenza di un uomo disteso sulla sabbia, in stato avanzato di decomposizione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del comando territoriale, insieme alla Capitaneria di porto di Soverato, che hanno preso in carico il caso per le indagini preliminari. Il cadavere, ancora non identificato ufficialmente, appartiene a un uomo di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Dalle prime analisi effettuate sul luogo, non sono state riscontrate tracce di violenza o segni di lotta, elementi che hanno fatto subito pensare a un decesso naturale o a un gesto volontario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

