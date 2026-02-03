Un cane viene immerso in una vernice tossica La ragazza che lo ha salvato | Era spaventato è il cucciolo più dolce del mondo

A Los Angeles, un cane di nome Benny è stato trovato immerso in una vernice tossica di colore viola. La ragazza che lo ha salvato racconta che era molto spaventato, ma nonostante tutto è rimasto dolce e affettuoso. Benny è un incrocio tra un Bassotto e un Chihuahua, e ora si trova sotto cure veterinarie. La scena ha scosso chi ha visto il suo stato, e la ragazza ha deciso di intervenire subito per salvarlo.

A Los Angeles, negli Usa, un cane è stato immerso in una vernice viola tossica. Lo sfortunato protagonista della storia si chiama Benny ed è un incrocio tra un Bassotto e un Chihuahua. Il cane è stato ritrovato da una famiglia che, non potendolo tenere, lo ha portato al Deity Animal Rescue. Lì, la co-fondatrice e amministratrice dell’ente animalista Ellen Ballon Dante ha curato il cucciolo. La donna ha raccontato a The Dodo che la situazione di Benny è apparsa subito grave. Ha aggiunto che il cagnolino era spaventato ma molto docile. Non appena la ragazza lo ha preso in braccio, l’animale ha appoggiato il muso sulla sua guancia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un cane viene immerso in una vernice tossica. La ragazza che lo ha salvato: “Era spaventato, è il cucciolo più dolce del mondo” Approfondimenti su Los Angeles Cane “Ha accoltellato il mio cane e si è allontanato ridendo. C’era sangue ovunque, è stato terribile”: il racconto choc di una mamma che stava passeggiando con il figlio e il loro cucciolo Una donna racconta un episodio tragico avvenuto durante una passeggiata a New York, quando un uomo ha accoltellato il suo cane, lasciando sangue e scompiglio. Cane abbaia e attira i passanti: così ha salvato il padrone che era in arresto cardiaco A Bettolino di Mediglia, un cane ha attirato l’attenzione dei passanti abbaiando con insistenza, permettendo così di intervenire tempestivamente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Los Angeles Cane Argomenti discussi: Si tuffa nel canale Virgilio per salvare il cane, muore un uomo di 46 anni a Monzambano; Lasciato a terra in una pozza di sangue: Zeus, cane randagio massacrato in strada, ora lotta per sopravvivere (FOTO e VIDEO); D.S Working Dog: Una Pensione Cinque Stelle per Cani e Gatti; Si tuffa nel canale per salvare il suo cane ma lui non ce la fa | Non è riuscito ad aggrapparsi. Vogliamo giustizia per Pepe Pepe era un piccolo cane di appena 4 kg e 13 anni, un cuore dolce e fragile che non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Qualche giorno fa, Pepe era semplicemente fuori nel cortile di casa quando si è avvicinato a un bambin - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.