Cane abbaia e attira i passanti | così ha salvato il padrone che era in arresto cardiaco

17 gen 2026

A Bettolino di Mediglia, un cane ha attirato l’attenzione dei passanti abbaiando con insistenza, permettendo così di intervenire tempestivamente. Grazie al suo comportamento, l’uomo, colto da arresto cardiaco, è stato soccorso e messo in salvo. Questo episodio evidenzia come gli animali possano svolgere un ruolo importante nella sicurezza e nel benessere dei loro proprietari.

