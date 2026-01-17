Cane abbaia e attira i passanti | così ha salvato il padrone che era in arresto cardiaco
A Bettolino di Mediglia, un cane ha attirato l’attenzione dei passanti abbaiando con insistenza, permettendo così di intervenire tempestivamente. Grazie al suo comportamento, l’uomo, colto da arresto cardiaco, è stato soccorso e messo in salvo. Questo episodio evidenzia come gli animali possano svolgere un ruolo importante nella sicurezza e nel benessere dei loro proprietari.
A Bettolino di Mediglia (Milano) un cane ha salvato il suo padrone: ha infatti abbaiato furiosamente attirando l'attenzione di due passanti, che hanno trovato l'uomo in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ha un arresto cardiaco, salvato dalla moglie e dal Dae
Leggi anche: Francavilla rende omaggio al cardiologo Di Renzo: ha salvato la vita a un passeggero in arresto cardiaco sul treno
Mediglia, il cane abbaia disperato e attira i passanti: salvato il padrone che era in arresto cardiaco nascosto dalle auto.
Cane abbaia e attira i passanti: così ha salvato il padrone che era in arresto cardiaco - A Bettolino di Mediglia (Milano) un cane ha salvato il suo padrone: ha infatti abbaiato furiosamente attirando l’attenzione di due passanti, che hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco. fanpage.it
Mediglia, il cane abbaia disperato e attira i passanti: salvato il padrone che era in arresto cardiaco nascosto dalle auto - BETTOLINO È successo ieri alle 13: i due soccorritori sono andati a prendere il defibrillatore della scuola e hanno rianimato il 52enne ... ilcittadino.it
Molti proprietari si fanno questa domanda: “Perché quando porto il cane a fare i bisogni abbaia a tutti” La risposta, nella maggior parte dei casi, non è aggressività. Abbaiare può indicare insicurezza e difficoltà a gestire la situazione, soprattutto quando il ca - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.