Un 13enne nuota per quattro chilometri in mare aperto e riesce a salvare la mamma e i fratellini La storia che ha commosso i poliziotti e gli australiani
Un ragazzino di 13 anni ha nuotato per quattro chilometri in mare aperto, riuscendo a salvare la mamma e i fratellini. La scena si è svolta venerdì scorso, a largo di Quindalup, nell’Australia occidentale. La sua determinazione e il coraggio hanno colpito tutti, poliziotti e abitanti del posto, che ora raccontano la storia di un ragazzo che ha rischiato tutto per aiutare la famiglia.
Un ragazzino di 13 anni ha salvato sua mamma e i suoi fratelli nuotando per quattro chilometri. La vicenda risale allo scorso venerdì 30 gennaio e si è verificata a largo di Quindalup, nell’ Australia occidentale. Il ragazzino era impegnato con le tavole da surf e il kayak insieme alla mamma 47enne e i due fratelli più piccoli, quando le forti raffiche di vento li ha spinti lontano dalla riva. L a donna, il figlio di 12 anni e la bimba di 8 sono stati trascinati al largo, mentre il 13enne si è avvicinato alla riva a bordo del suo kayak per chiedere aiuto. La canoa ha imbarcato acqua e il ragazzino è stato costretto a tuffarsi in mare e nuotare per quattro chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
