Un ragazzino di 13 anni ha nuotato per quattro chilometri in mare aperto, riuscendo a salvare la mamma e i fratellini. La scena si è svolta venerdì scorso, a largo di Quindalup, nell’Australia occidentale. La sua determinazione e il coraggio hanno colpito tutti, poliziotti e abitanti del posto, che ora raccontano la storia di un ragazzo che ha rischiato tutto per aiutare la famiglia.

Un ragazzino di 13 anni ha salvato sua mamma e i suoi fratelli nuotando per quattro chilometri. La vicenda risale allo scorso venerdì 30 gennaio e si è verificata a largo di Quindalup, nell’ Australia occidentale. Il ragazzino era impegnato con le tavole da surf e il kayak insieme alla mamma 47enne e i due fratelli più piccoli, quando le forti raffiche di vento li ha spinti lontano dalla riva. L a donna, il figlio di 12 anni e la bimba di 8 sono stati trascinati al largo, mentre il 13enne si è avvicinato alla riva a bordo del suo kayak per chiedere aiuto. La canoa ha imbarcato acqua e il ragazzino è stato costretto a tuffarsi in mare e nuotare per quattro chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un 13enne nuota per quattro chilometri in mare aperto e riesce a salvare la mamma e i fratellini. La storia che ha commosso i poliziotti e gli australiani

Approfondimenti su Quindalup Australia

Un ragazzino di quattordici anni ha rischiato la vita per salvare la famiglia.

Un ragazzino di 13 anni ha affrontato un mare agitato per salvare la famiglia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Quindalup Australia

Argomenti discussi: Nuota 4 km in mare aperto: 13enne salva madre e fratelli in Australia. Impresa sovraumana; La FIN a ForumPiscine dall'11 al 13 febbraio a Bologna; B M – Klimatica Cesport – Basilicata Nuoto 2000 13-12; Il signore del lago: 2 km a nuoto nell’acqua gelata di Cavazzo.

In Australia un 13enne ha nuotato per 4 ore per far soccorrere i suoi familiari bloccati in mareIn Australia un ragazzo di 13 anni ha nuotato in mare per 4 ore per far soccorrere la madre, il fratello e la sorella, che erano stati trascinati al largo e non riuscivano più a tornare a riva, nella ... ilpost.it

Australia, 13enne nuota 4 km per salvare la madre e i fratelli dispersi nell'oceano: la storia dell'eroe AustinUna storia incredibile che potrà ispirare qualche regista amante della suspance, conclusasi con un lieto fine. Un adolescente ha salvato ... msn.com

A 13 anni nuota per quattro ore in mare aperto e salva la sua famiglia x.com