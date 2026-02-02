Nuota 4 km in mare aperto | 13enne salva madre e fratelli in Australia Impresa sovraumana

Un ragazzino di 13 anni ha affrontato un mare agitato per salvare la famiglia. Quando la madre e due fratelli sono stati spinti al largo di Quindalup, nell’Australia occidentale, il ragazzo si è tuffato e ha nuotato per circa 4 km per chiedere aiuto. La sua corsa contro il tempo ha evitato una tragedia. Ora tutti stanno bene, ma quella notte rimarrà impressa come un’impresa eccezionale.

Approfondimenti su Quindalup GeohrpheBay "Ora nuota e non mollare. Ti voglio bene", papà salva i figli in difficoltà e muore annegato senza più forze Foca monaca "passeggia" sulla riva a Ravenna: "Proteggerla significa preservare il nostro mare"

