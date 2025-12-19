Umbria Jazz 2026 c' è Joe Batiste A Perugia l' unica data italiana

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Umbria Jazz 2026 si arricchisce di un ospite straordinario. Il talento di Jon Batiste sarà protagonista dell’unica data italiana, il 5 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Un evento imperdibile per gli amanti della musica, che promette emozioni e performance uniche nel cuore dell’Umbria.

Sarà a Umbria Jazz 2026 l'unica data italiana di Jon Batiste. L'appuntamento è all'Arena Santa Giuliana il 5 luglio. Opening act Annie & The CaldwellsVincitore di numerosi Grammy e di un Premio Oscar, Jon Batiste sarà protagonista in esclusiva italiana a Umbria Jazz domenica 5 luglio 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

