Umbria Jazz 2026 c' è Joe Batiste A Perugia l' unica data italiana
Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Umbria Jazz 2026 si arricchisce di un ospite straordinario. Il talento di Jon Batiste sarà protagonista dell’unica data italiana, il 5 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Un evento imperdibile per gli amanti della musica, che promette emozioni e performance uniche nel cuore dell’Umbria.
Sarà a Umbria Jazz 2026 l'unica data italiana di Jon Batiste. L'appuntamento è all'Arena Santa Giuliana il 5 luglio. Opening act Annie & The CaldwellsVincitore di numerosi Grammy e di un Premio Oscar, Jon Batiste sarà protagonista in esclusiva italiana a Umbria Jazz domenica 5 luglio 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Umbria Jazz 2026, il secondo colpo: all’arena Santa Giuliana di Perugia torna Sting
Leggi anche: Summer Festival 2026, Katy Perry a Lucca per l’unica data italiana
Umbria Jazz 2026, notte prog all'Arena Santa Giuliana con Beat e Perigeo; Umbria Jazz Winter, storia di un incantesimo d'inverno; Nubi nere sul cielo dell’Umbria: per l’export umbro si annuncia un 2026 difficile; Steve McCurry torna in Umbria: la mostra a Montefalco.
Umbria Jazz 2026, c'è Joe Batiste. A Perugia l'unica data italiana - Opening act Annie & The Caldwells Vincitore di numerosi Grammy e di un Premio Oscar ... perugiatoday.it
Jon Batiste a Umbria jazz il 5 luglio, unica data italiana - Vincitore di numerosi Grammy e di un Premio Oscar, Jon Batiste sarà protagonista in esclusiva italiana a Umbria Jazz domenica 5 luglio 2026, all'Arena Santa Giuliana. msn.com
Zucchero a Umbria Jazz a Perugia l'11 luglio 2026 - I biglietti saranno disponibili da lunedì 29 settembre alle ore 14. ansa.it
Vincitore di numerosi Grammy® e di un Premio Oscar®, Jon Batiste sarà protagonista in esclusiva italiana a Umbria Jazz domenica 5 luglio 2026, all’Arena Santa Giuliana - facebook.com facebook
Biglietti disponibili online @Boxol tinyurl.com/2sxfn4df @TicketOneIT tinyurl.com/488w83zt umbriajazz.com @rmc_official UJ Official Radio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.