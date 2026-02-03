Ue | Al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo

L’Unione Europea ha annunciato che dal 18 marzo partirà lo stop graduale all’importazione di gas e GNL dalla Russia. Il regolamento è stato pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e inizia a essere applicato. Le autorità europee lavorano per ridurre la dipendenza energetica da Mosca, mentre le aziende si preparano a cambiare fornitori e modalità di approvvigionamento. Nessuna data di fine, ma tutto è pronto per questa fase di transizione.

Il regolamento per lo stop graduale alle importazioni di gas e gnl dalla Russia è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dell'Ue. La tabella di marcia del regolamento RepowerEu entrerà dunque in vigore dal 3 febbraio 2026: il divieto graduale inizierà ad applicarsi a partire dal 18 marzo attraverso più tappe, fino a liberarsi completamente delle importazioni di gas russo entro l'autunno 2027. Nello specifico, il divieto scatterà dal 25 aprile per i contratti a breve termine per il gas naturale liquefatto (gnl); dal 17 giugno per i contratti a breve termine per il gas trasportato tramite gasdotto; dal primo gennaio 2027 per i contratti a lungo termine per le importazioni di gnl e, infine, dal 30 settembre 2027 per le importazioni di gas tramite gasdotto per i contratti a lungo termine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ue: "Al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo" Approfondimenti su Ue Gas Ue verso lo stop al gas russo, accordo sul divieto graduale entro il 2027 L’Ue avvia il graduale blocco delle importazioni di gas dal Cremlino a partire dal 18 marzo Questa mattina l’Unione Europea ha annunciato l’avvio del piano per ridurre le importazioni di gas dalla Russia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ue Gas Argomenti discussi: Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: al via la consultazione; Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo - L'Unione Sarda.it; g-docweb-display Portlet; Accordo Ue-India, via libera all’export: taglio dei dazi sul vino dal 150% al 30%. Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russoDa domani in vigore la roadmap RepowerEu, taglio completo entro l'autunno 2027. In arrivo anche una proposta sullo stop all'import del petrolio (ANSA) ... ansa.it Stop totale al gas russo dal 2027: c'è il via libera dell'UeLa misura entrerà in vigore in modo graduale fino al divieto completo. Hanno votato contro Ungheria e Slovacchia, mentre la Bulgaria si è astenuta ... europa.today.it La decisione dell’Unione europea di avviare dal 18 marzo lo stop graduale alle importazioni di gas russo non è una prova di forza, ma l’ennesimo atto di autolesionismo politico ed economico. Una scelta che viene venduta come strategica mentre, nei fatti, risc - facebook.com facebook Ue, al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.