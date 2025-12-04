Ue verso lo stop al gas russo accordo sul divieto graduale entro il 2027

Dopo mesi di negoziati, l’Unione europea ha raggiunto un’intesa sul regolamento che porta al divieto delle importazioni di gas naturale dalla Russia. Un passo nel cammino verso la piena indipendenza energetica da Mosca, avviato con il piano RePowerEU, dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’obiettivo dichiarato è triplice: tagliare i finanziamenti alla macchina da guerra del Cremlino, rendere l’Europa immune al ricatto energetico e accelerare la transizione verde. I dettagli dell’accordo. Il patto dovrà ora essere formalmente ratificato dal Consiglio (dai 27 Stati membri) e dalla Plenaria del Parlamento europeo tra il 15 e il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ue verso lo stop al gas russo, accordo sul divieto graduale entro il 2027

Leggi anche questi approfondimenti

Intesa in Ue sullo stop al gas russo: verso il divieto totale tra 2026 e 2027 f.mtr.cool/nsickvfava #ue #gasrusso #gas #economymag Vai su X

Proteste a Genova e Taranto. Si va verso lo stop dei metalmeccanici liguri. Il governatore Bucci: “Brutte notizie da Roma” - facebook.com Vai su Facebook

Ue, stop a gas e Gnl russo nel 2027: ecco le ripercussioni per l’Italia - Nello stesso tempo si vogliono approvare proposte del 2021, cioè l’aumento delle aliquote sul gas ... Riporta msn.com

UE chiude rubinetti gas russo: la strategia di Bruxelles per lo stop graduale entro settembre 2027 - Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, le importazioni di gas russo sono diminuite drasticamente. Segnala tag24.it

Ue, stop del gas russo dal 2027: accordo raggiunto/ Von der Leyen: “Esaurito il fondo guerra di Putin” - In Ue stop del gas russo dal 2027, accordo raggiunto fra gli stati membri: il commento di Ursula von der Leyen dopo l'intesa ... Scrive ilsussidiario.net

Ue, stop totale al gas russo entro il 2027. Bruxelles rompe con Mosca e accelera sull’indipendenza energetica - La misura, frutto di un compromesso tra Europarlamento e Stati membri, dovrebbe rafforza la sicurezza energetica europea, sostenere l’Ucraina e segnare l’avvio definitivo dell’era post- Da milanofinanza.it

Gas russo all'Ue, stop definitivo nel 2027. L'esperto: "Cambiare fornitore? Non basta. Così rischia di sostituire una dipendenza con un'altra" - L’Europa ha deciso di tagliare il cordone ombelicale con Mosca: entro il 2027 interromperà tutte le importazioni di gas russo con una svolta che chiude definitivamente l’era in cui il Cremlino riforni ... Come scrive affaritaliani.it

Commissione Europea: nessuno stop alla vendita di caldaie a gas dopo il 2029 - La nuova bozza del Regolamento Ecodesign rivede le soglie di efficienza: il phase- edilportale.com scrive