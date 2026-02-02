Udinese-Roma 1-0 | Ekkelenkamp abbatte un' altra big giallorossi al tappeto a Udine

Udinese batte 1-0 la Roma a Udine e conquista tre punti fondamentali in chiave europea. La squadra di casa gioca con determinazione dall’inizio e trova il gol decisivo grazie a Ekkelenkamp. I giallorossi non riescono a reagire e lasciano sul campo una sconfitta pesante, che complica il loro cammino in campionato.

Udine 2 febbraio 2026 - Approccio migliore, atteggiamento migliore e successo meritato. L' Udinese vince per 1-0 contro la Roma e avanza la sua candidatura per una posizione europea in questa stagione. La rete di Ekkelenkamp vale i tre punti ai friulani, anche se ci vuole la deviazione netta e determinante di Malen per mettere fuori causa Svilar. Dall'altra parte invece nessuna deviazione beffa Okoye, autore di una parata super nei minuti di recupero per confermare il successo. La vittoria mette i bianconeri al nono posto, in piena lotta per una posizione da Europa, mentre i capitolini subiscono il sorpasso in classifica dalla Juventus al quarto posto.

