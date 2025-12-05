Corriere dello Sport | Lobotka out due settimane | salta Juve Benfica e Udine

"> Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Fabio Mandarini, il Napoli incassa una notizia pesantissima il giorno dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: Stanislav Lobotka sarà indisponibile per almeno due settimane, saltando Juventus, Benfica e Udinese. Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco si è fermato durante il riscaldamento della gara con il Cagliari, accusando un “risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Il rientro è previsto per la Supercoppa a Riyadh. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lobotka out due settimane: salta Juve, Benfica e Udine”

