Udin Jump nel ricordo di Talotti Tamberi testimonial | Los Angeles 2028 il mio nuovo obiettivo

Mercoledì pomeriggio si tiene l’ottava edizione di Salto in Alto al Palabernes di Udine. La manifestazione, dedicata agli appassionati di salto in alto, si svolge dalle 16.30. Tra gli ospiti, il campione Tamberi, che ha confermato l’obiettivo di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. La serata sarà anche un omaggio a Talotti, figura importante del salto in alto udinese.

Domani pomeriggio Udine diventa la capitale mondiale del salto in alto. L’ottava edizione di Udin Jump (dalle 16.30 al Palabernes) presentata in comune dal vice sindaco Alessandro Venanzi e dall’assessora allo Sport Chiara Dazzan è stata e sarà battezzata dai campionissimi: il leggendario cubano Javier Sotomayor, primatista mondiale con 2,45, ormai una presenza fissa, l’ex saltatrice friulana di Pordenone Alessia Trost, ma soprattutto l’asso Gimbo Tamberi, superospite dell’evento creato in principio dal saltatore Alessandro Talotti e oggi sostanzialmente dedicato al suo ricordo. La sua famiglia, la Fidal locale e lo storico allenatore Mario Gasparetto portano avanti ogni anno con entusiasmo il progetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Torna UdinJump nel ricordo di Alessandro Talotti che la ideòSono stati presentati ufficialmente al Bluenergy Stadium i contenuti dell'ottava edizione di UdinJump, il meeting internazionale indoor di salto in alto in programma il 4 febbraio al Palaindoor Bernes ... ansa.it

Eventi: Zilli, Udin Jump eccellenza sportiva che valorizza il FvgL'assessore allo Stadio Friuli per la presentazione dell'edizione 2026 Udine, 8 gen - Udin Jump Ã¨ un'eccellenza che racconta un Friuli Venezia Giulia capace di investire nello sport come leva di ... ilgazzettino.it

Attenzione attenzione: pubblico di UdinJump, siete pronti Il potrebbe nascondere una sorpresa, tenetelo d’occhio il giorno della gara Vi diciamo solo una parola: Scoprirete tutto il giorno dell - facebook.com facebook