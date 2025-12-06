Tamberi | Una Fiaccola che racchiude i valori dello sport E su Los Angeles 2028

Il percorso della Fiamma Olimpica verso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina è iniziato. Il viaggio è partito questa mattina dallo Stadio dei Marmi a Roma, tra i primi tedofori c'è anche Gianmarco Tamberi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tamberi: "Una Fiaccola che racchiude i valori dello sport. E su Los Angeles 2028..."

