Ospite di lusso per l’ultima puntata di Ginnasticomania, rubrica di OA Sport TV: spazio infatti a Carlo Macchini, specialista azzurro della sbarra, reduce dalla finale ai Mondiali, con la voglia di riscattare la delusione olimpica di Parigi. Le sue parole: “Il percorso è stato bello, molto intenso. Come dico sempre, avere una bella vita non è facile. Ho scelto di mettermi in gioco nuovamente dopo le Olimpiadi nonostante abbia dovuto attraversare il mio inferno personale. Ho accettato che ci fosse il rischio di non partecipare più alle gare internazionali. Quella delle Olimpiadi è stata un’esperienza importante per la mia vita, ma non mi identifica”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlo Macchini: “Ho superato il mio inferno personale. Adesso l’obiettivo è Los Angeles 2028”