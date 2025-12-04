Carlo Macchini | Ho superato il mio inferno personale Adesso l’obiettivo è Los Angeles 2028
Ospite di lusso per l’ultima puntata di Ginnasticomania, rubrica di OA Sport TV: spazio infatti a Carlo Macchini, specialista azzurro della sbarra, reduce dalla finale ai Mondiali, con la voglia di riscattare la delusione olimpica di Parigi. Le sue parole: “Il percorso è stato bello, molto intenso. Come dico sempre, avere una bella vita non è facile. Ho scelto di mettermi in gioco nuovamente dopo le Olimpiadi nonostante abbia dovuto attraversare il mio inferno personale. Ho accettato che ci fosse il rischio di non partecipare più alle gare internazionali. Quella delle Olimpiadi è stata un’esperienza importante per la mia vita, ma non mi identifica”. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
DiariodelWeb.it. . Ginnasticomania – Ospite il campione Carlo Macchini | L’intervista che non puoi perdere A Ginnasticomania arriva un atleta che non si arrende mai! In questa nuova puntata Chiara Sani incontra Carlo Macchini, uno dei migliori interpreti mon - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Macchini: “Ho superato il mio inferno personale. Adesso l’obiettivo è Los Angeles 2028” - Ospite di lusso per l’ultima puntata di Ginnasticomania, rubrica di OA Sport TV: spazio infatti a Carlo Macchini, specialista azzurro della sbarra, reduce ... Secondo oasport.it
Carlo Macchini tocca ancora il cielo con un dito - Ad appena una settimana dall’oro alla coppa del mondo di Parigi, il grande ginnasta fermano Carlo Macchini tocca ancora il... Secondo ilrestodelcarlino.it
Carlo, la medaglia d’oro che adora la carbonara - Macchini, fermano classe 1996, è campione nazionale alla sbarra: "Dedico il risultato alla famiglia. Riporta ilrestodelcarlino.it