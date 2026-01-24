Ucraina sotto attacco | raid russi su Kiev e Kharkiv mentre proseguono i negoziati

Durante i colloqui internazionali ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, la tensione sul campo di battaglia continua con raid russi su Kiev e Kharkiv. Nonostante gli sforzi diplomatici, gli attacchi notturni persistono, testimonianza della complessità della situazione. La guerra rimane una realtà concreta che influisce sulla stabilità della regione, rendendo fondamentale mantenere un monitoraggio costante degli sviluppi.

Attacchi notturni durante i colloqui internazionali. Mentre ad Abu Dhabi sono in corso colloqui diplomatici tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, sul terreno la guerra non conosce tregua. Nella notte, le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili, colpendo in particolare le regioni di Kiev e Kharkiv. Il bilancio provvisorio parla di almeno una vittima, decine di feriti e migliaia di persone rimaste senza elettricità e riscaldamento, in pieno inverno. Overnight, Russia carried out a massive attack on our regions, launching over 370 attack drones and 21 missiles of various types.

