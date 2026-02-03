Questa settimana, la situazione in Ucraina si fa ancora più tesa. Mercoledì ad Abu Dhabi riprendono i colloqui, ma le tensioni sono alte. Nella notte tra lunedì e martedì, la Russia ha lanciato un attacco aereo che ha lasciato senza corrente oltre 50 località, tra città e villaggi. È un segnale chiaro di come si stia preparando un piano di escalation in tre fasi, che va dalla deterrenza europea a una possibile risposta militare con gli Stati Uniti. La crisi resta calda e nessuno sembra voler abbassare la guardia.

Mercoledì 4 febbraio riprendono i colloqui ad Abu Dhabi, ma il clima non è dei migliori. Nella notte fra lunedì e martedì, a mini-tregua energetica finita, la Russia ha scatenato un inferno dal cielo lasciando oltre 50 località fra città e villaggi senza corrente. Il raid, il più violento dall’inizio dell’anno contro le infrastrutture energetiche, ha colpito otto regioni con centinaia di droni e missili, lasciando migliaia di edifici senza riscaldamento nel gelo. Il presidente Zelensky insorge e chiede che tanta crudeltà non rimanga impunita. Ma Ue e Nato, pur ribadendo il loro fermo appoggio, si preparano a un dialogo con la Russia e ammettono che il Paese invaso dovrà fare sacrifici dolorosi per vedere il conflitto finire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, il piano dei Volenterosi in 3 fasi di escalation: dalla forza di deterrenza Ue alla risposta militare con gli Usa

Il Summit dei Volenterosi ha riunito leader internazionali e ucraini per discutere di una possibile forza multinazionale in Ucraina, con gli Stati Uniti che si riservano il ruolo di supervisori sulla tregua.

