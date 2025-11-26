Piano pace Ucraina la riunione dei Volenterosi con Zelensky Meloni e Marc Rubio Usa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte a una riunione in video collegamento della Coalizione dei volenterosi, alla quale ha partecipato, oltre al Presidente ucraino Zelensky, anche il Segretario di Stato americano Rubio. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

