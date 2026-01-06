Summit dei Volenterosi intesa per una forza multinazionale in Ucraina | Gli Usa vigileranno sulla tregua Meloni | No all’invio di truppe
Il Summit dei Volenterosi ha riunito leader internazionali e ucraini per discutere di una possibile forza multinazionale in Ucraina, con gli Stati Uniti che si riservano il ruolo di supervisori sulla tregua. Meloni ha ribadito il no all’invio di truppe, mentre Macron, Starmer e Zelensky hanno firmato una dichiarazione di intenti sul dispiegamento di forze dopo un cessate il fuoco. La situazione rimane sotto attenzione internazionale.
Il presidente francese Emmanule Macron, il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una dichiarazione d’intenti sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo un cessate il fuoco. L’obiettivo è fornire «una forma di riassicurazione» dopo la tregua in Ucraina. Il documento – come mostrato dalle immagini di Sky News Uk – è stato sottoscritto pubblicamente a conclusione del vertice di Parigi della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi e prima di una conferenza stampa. Nella bozza finale si fa rifermento all’impegno di «continuare a lavorare» per la costituzione della forza, senza indicazioni di scadenze o dettagli precisi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina, intesa dei ‘volenterosi’ su forza multinazionale dopo il cessate il fuoco. Meloni: “No a invio truppe italiane”
Leggi anche: Zelensky, Macron e Starmer firmano per una forza di pace in Ucraina: «Gli Usa vigileranno sulla tregua». Meloni: no a truppe italiane
Summit dei Volenterosi, intesa per una forza multinazionale in Ucraina: «Gli Usa vigileranno sulla tregua». Meloni: «No all’invio di truppe» - Al vertice hanno partecipato anche il presidente ucraino Zelensky e i delegati statunitensi. msn.com
Ucraina, intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa - Invio di una forza multinazionale in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia. adnkronos.com
I Volenterosi d'accordo per una forza di pace in Ucraina. Meloni: "Niente italiani" - Macron: gli Stati Uniti "monitoreranno" il cessate il fuoco in Ucraina con la partecipazione degli europei. huffingtonpost.it
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky e Witkoff a Parigi per il summit dei volenterosi x.com
Zelensky: summit Volenterosi il 6 gennaio in Francia. Incontro consiglieri il 3 in Ucraina. Gratitudine a Trump -- https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/30/zelensky-summit-volenterosi-il-6-gennaio-in-francia/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.