Summit dei Volenterosi intesa per una forza multinazionale in Ucraina | Gli Usa vigileranno sulla tregua Meloni | No all’invio di truppe

Il Summit dei Volenterosi ha riunito leader internazionali e ucraini per discutere di una possibile forza multinazionale in Ucraina, con gli Stati Uniti che si riservano il ruolo di supervisori sulla tregua. Meloni ha ribadito il no all’invio di truppe, mentre Macron, Starmer e Zelensky hanno firmato una dichiarazione di intenti sul dispiegamento di forze dopo un cessate il fuoco. La situazione rimane sotto attenzione internazionale.

