Ucciso il figlio di Gheddafi Saif al-Islam | chi era

La notizia si diffonde in fretta: Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia. La conferma arriva da fonti locali, che riferiscono di uno scontro armato nelle vicinanze. La sua morte potrebbe cambiare gli equilibri nel paese, dove la lotta per il potere continua a infuriare. La notizia ha già fatto il giro delle agenzie di stampa e accende nuovi interrogativi sulla stabilità della regione.

(Adnkronos) – Saif al-Islam Gheddafi, figlio Saif al-Islam del leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, a sud, scrive Lybian Observer. Media considerati vicini a Saif ne confermano la morte in scontri, senza precisare altro. Saif al Islam, secondogenito del leader libico ucciso nel 2011 di cui era considerato l’erede politico, e il volto riformista del regime, 53 anni, guidava il Comitato di riconciliazione nazionale libica. Da alcuni mesi denunciava il preoccupante deterioramento della sicurezza in Libia e il rischio di una nuova guerra civile. Laurea in ingegneria, dottorato alla London School of Economics, aveva a lungo operato in seno al regime, con ruoli diplomatici e filantropici, alla guida della fondazione caritatevole intitolata al padre e del fondo sovrano libico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La notizia è arrivata improvvisa: Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia.

Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso.

