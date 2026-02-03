Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso. I media libici confermano l’accaduto senza molti dettagli, ma la sua morte rappresenta un colpo duro per chi ancora ricorda gli anni della dittatura e il caos che ha seguito la caduta di suo padre. La notizia si diffonde rapidamente tra i cittadini e le autorità, mentre aumentano le voci su come sono andate realmente le cose.

Tripoli, 3 febbraio 2026 – Ucciso Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi. Lo riporta il Lybian Observer. Secondo fonti vicine allo stesso Saif al Islam, ogni comunicazione con lui risulterebbe interrotta da diverse ore. Al momento non vi sono conferme ufficiali né comunicazioni da parte delle autorità libiche competenti. La notizia resta pertanto in fase di verifica. Altri media libici riferiscono che la presunta morte sarebbe avvenuta a seguito di scontri armati nella regione della Hamada, un'ampia area desertica e semi-disabitata dell'ovest e del sud-ovest della Libia, caratterizzata da altipiani rocciosi e difficilmente accessibile, che si estende tra il Fezzan settentrionale e le zone di confine con Algeria e Tunisia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Libia, media: "Ucciso il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam"

Libia, morto il figlio di Gheddafi: Seif al-Islam è stato ucciso durante uno scontro armatoSeif al-Islam Gheddafi, 53 anni, era considerato una delle figure politiche più influenti e divisive del Paese. La situazione nella zona di al-Hamada resta estremamente tesa, con fazioni armate rivali ... italpress.com

