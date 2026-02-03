Ucciso il figlio di Gheddafi Saif al-Islam
La notizia è arrivata improvvisa: Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia. La conferma arriva dal Lybian Observer, che parla di un'operazione che si è conclusa con la sua morte. La situazione nel paese si fa sempre più complicata, mentre ancora non si conoscono i dettagli dell’accaduto.
(Adnkronos) – Saif al-Islam Gheddafi, figlio Saif al-Islam del leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, a sud, scrive Lybian Observer. Media considerati vicini a Saif ne confermano la morte in scontri, senza precisare altro. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Gheddafi Saif
Hannibal Gheddafi, figlio dell’ex dittatore libico, torna libero dopo 10 anni di carcere
Libano, scarcerato su cauzione Hannibal Gheddafi, figlio di Muammar: in carcere dal 2015 per "aver occultato informazioni sul rapimento dell'imam Musa Sadr"
Ultime notizie su Gheddafi Saif
