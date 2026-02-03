Ucciso il figlio di Gheddafi Saif al-Islam

La notizia è arrivata improvvisa: Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia. La conferma arriva dal Lybian Observer, che parla di un'operazione che si è conclusa con la sua morte. La situazione nel paese si fa sempre più complicata, mentre ancora non si conoscono i dettagli dell’accaduto.

