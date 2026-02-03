Ucciso figlio di Gheddafi Saif-al-Islam

Questa sera si diffonde la notizia dell’uccisione di Saif-al-Islam Gheddafi, il figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi. Sarebbe stato ucciso durante scontri armati nella zona di Zintan, secondo fonti locali. La sua morte potrebbe cambiare gli equilibri in Libia, dove la situazione resta instabile. La notizia ancora non è ufficiale, ma la conferma sembra vicina.

21.00 Saif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi, sarebbe stato ucciso in seguito a duri scontri armati nell'area di Zintan. Lo ha riportato Al Arabiya. La notizia sarebbe stata confermata dal suo avvocato In 4 lo avrebbero ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione e sarebbero fuggiti subito dopo il raid. Saif al-Islam era considerato una delle figure più influenti in Libia dopo il 2011.Era anche ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Saif al Islam Gheddafi

