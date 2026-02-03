Ucciso a coltellate nella sua salumeria | muore Gaetano Russo fermato un 35enne

Questa mattina la città di Sarno piange Gaetano Russo, il commerciante di salumeria ucciso ieri sera con diverse coltellate. La polizia ha fermato un uomo di 35 anni che si trovava ancora sul posto al momento dell’intervento. La scena è shockante: Russo, molto conosciuto in zona, è stato colpito nel suo negozio, lasciando tutti senza parole. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia spinto l’aggressore a commettere l’omicidio.

La tragedia nella serata di ieri, nella zona di Cappella Vecchia a Sarno, dove Gaetano Russo, commerciante molto conosciuto e stimato in città, è stato ucciso a coltellate all'interno della sua salumeria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta nel corso di un tentativo di rapina, al quale avrebbe reagito per poi essere colpito più volte con un'arma da taglio. Al momento, però, non vengono escluse anche altre piste.

