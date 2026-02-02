Camera | Pagano lascia subentra al suo posto Francesca Viggiano

Dopo aver annunciato la fine del suo mandato, Ubaldo Pagano lascia la Camera dei Deputati. Al suo posto entra Francesca Viggiano, che prenderà il suo ruolo. La notizia è stata comunicata ufficialmente oggi dal presidente di turno Sergio Costa.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - E' cessato il mandato parlamentare del deputato del Pd Ubaldo Pagano. Lo ha comunicato all'aula il presidente di turno Sergio Costa. Al suo posto subentra Francesca Viggiano, già proclamata deputata. Pagano aveva scritto una lettera alla presidente della Camera il 30 gennaio scorso per annunciare la sua decisione di optare per la carica di consigliere regionale in Puglia, incompatibile con quella di deputato. Maranza padroni al Colosseo, l'ultimo sfregio con la 'danza del coltello'. Il video Dopo le violenze di Askatasuna ci mancava il deputato di Avs Grimaldi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

