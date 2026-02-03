Two dead eight injured in strike on Ukraine’s Zaporizhzhia

Un attacco con drone russo ha colpito Zaporizhzhia, in Ucraina, provocando due morti e nove feriti. La città è sotto tensione dopo l’attacco di martedì, che ha preso di mira zone civili. I soccorritori sono intervenuti sul posto per estrarre le persone intrappolate e prestare aiuto ai feriti. La situazione resta critica, mentre le autorità cercano di capire le future mosse in una regione già segnata dalla guerra.

Feb 3 (Reuters) - A Russian drone attack killed two people aged 18 and injured nine other people on Tuesday in the southeastern Ukrainian city of Zaporizhzhia, the regional governor said. Ivan Fedorov, writing on Telegram, said four high-rise apartment buildings had been damaged. An air raid alert remained in alert 24 hours in Zaporizhzhia region after it had been declared. 3 febbraio (Reuters) - Un attacco di droni russi ha ucciso due persone di 18 anni e ne ha ferite altre nove martedì nella città sudorientale ucraina di Zaporizhzhia, ha detto il governatore regionale. Ivan Fedorov, scrivendo su Telegram, ha detto che quattro grattacieli sono stati danneggiati. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Un attacco con droni ha causato un'interruzione dell'energia elettrica nella regione di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia in Ucraina.

Un attacco missilistico e con droni ha colpito Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, causando danni a edifici residenziali e a una scuola.

At least one person killed and 13 injured in Russian strike on Zaporizhzhia

