Massiccio attacco notturno russo sull’Ucraina | missili droni e infrastrutture danneggiate

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid su larga scala contro Kiev e altre città. La Russia ha sferrato un imponente attacco notturno contro diverse città ucraine, utilizzando missili – inclusi gli ipersonici Kinzhal – e decine di droni. Il bombardamento ha provocato almeno tre feriti nella regione di Kiev e ha colpito in modo significativo infrastrutture energetiche e ferroviarie. Le autorità locali riferiscono che sono state danneggiate due centrali elettriche, due fabbriche meccaniche e una stazione ferroviaria a Fastiv, a sud-ovest della capitale. Il bilancio resta provvisorio. Kiev sotto attacco: feriti e disagi al traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Massiccio attacco notturno russo sull’Ucraina: missili, droni e infrastrutture danneggiate

