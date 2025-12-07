Ucrainamassiccio attacco droni-missili

9.30 Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina. Colpita in particolare la città di Kremenchuk, nell' Ucraina centrale. 650 droni e 51 razzi russi lanciati nella notte in tutto il Paese, comprese le regioni ovest a centinaia di chilometri dal fronte, secondo quanto riferito dalle Forze Armate. In molti senza corrente e riscaldamento La Russia ha dichiarato di aver abbattuto 77 droni ucraini in varie zone. Le sirene di allarme sono suonate anche in alcune aree della Polonia orientale, vicino al confine ucraino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

