Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | calendario orari delle gare tv streaming

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). 🔗 Leggi su Oasport.it

olimpiadi invernali milano cortina 2026 calendario orari delle gare tv streaming

© Oasport.it - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

News recenti che potrebbero piacerti

olimpiadi invernali milano cortinaBrignone, la gioia dopo il ritorno sugli sci e il sogno di Milano-Cortina: "Una giornata perfetta" - A quasi otto mesi dall'infortunio, l'azzurra ha riassaporato le sensazioni della pista sulle nevi di Cervinia e ora punta le Olimpiadi invernali: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it

olimpiadi invernali milano cortinaLa sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami salterà le Olimpiadi di Milano Cortina per un infortunio al ginocchio - Behrami, una delle più forti e conosciute sciatrici al mondo, salterà tutta la stagione invernale, comprese le Olimpiadi invernali di Milano ... Si legge su ilpost.it

Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina: il responso del terribile infortunio - Sfortuna terribile per la sciatrice svizzera, che ha riportato la rottura dei legamenti e la lesione del menisco in seguito ad una caduta a Copper Mountain ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi Invernali Milano Cortina