La mappa delle strade chiuse per le olimpiadi a Milano il 2 il 5 e il 6 febbraio

Le strade di Milano si chiudono o cambiano percorso nei giorni 2, 5 e 6 febbraio. Le Olimpiadi portano disagi alla viabilità, con strade interdette al traffico e percorsi modificati. La città si prepara a gestire l’afflusso di persone e mezzi, con alcune zone blindate per garantire la sicurezza degli eventi. I residenti e i pendolari dovranno fare attenzione agli aggiornamenti sulle variazioni di percorso.

Strade chiuse e modifiche alla viabilità. Le Olimpiadi a Milano avranno un effetto concreto anche sulla mobilità in città. Per questo l’Amministrazione comunale ha assunto diversi provvedimenti viabilistici per i giorni del 2, 5 e 6 febbraio nelle aree di piazza della Scala, Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore in linea con il piano stabilito dalla prefettura, approvato in sede di Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. Nell’area, a cui potranno accedere i residenti e altre categorie autorizzate dall’ordinanza, sono previste deviazioni delle linee di superficie del trasporto pubblico in base alle indicazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, a partire dalle ore 14.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Mentre si avvicina l’inizio delle Olimpiadi a Milano, le autorità annunciano già i primi cambiamenti in città.

A Milano, durante la prima settimana di febbraio, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

