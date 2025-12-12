Vaccini e autismo l’analisi Oms | Non c’è legame

Un'analisi condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che non esiste alcun legame tra i vaccini e l'autismo. Lo studio, svolto da un comitato di esperti internazionali, ha esaminato le evidenze scientifiche disponibili, sottolineando che non ci sono prove di un nesso causale tra le vaccinazioni e i disturbi dello spettro autistico.

(Adnkronos) – Nessun nesso causale tra i vaccini e l'autismo. Una nuova analisi condotta da un comitato globale di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla sicurezza dei vaccini ha rilevato che, "sulla base delle evidenze disponibili, non esiste alcun nesso causale tra vaccini e disturbi dello spettro autistico (Asd). La conclusione ribadisce la posizione. Il verdetto arriva dopo l'esame rigoroso di due revisioni sistematiche riguardanti sia i vaccini contenenti thimerosal (tiomersale), sia quelli che impiegano sali di alluminio come adiuvanti

I vaccini causano l'autismo? - Comprendere i vaccini (video 8)

