Vaccini e autismo l’analisi Oms | Non c’è legame

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'analisi condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che non esiste alcun legame tra i vaccini e l'autismo. Lo studio, svolto da un comitato di esperti internazionali, ha esaminato le evidenze scientifiche disponibili, sottolineando che non ci sono prove di un nesso causale tra le vaccinazioni e i disturbi dello spettro autistico.

(Adnkronos) – Nessun nesso causale tra i vaccini e l'autismo. Una nuova analisi condotta da un comitato globale di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla sicurezza dei vaccini ha rilevato che, "sulla base delle evidenze disponibili, non esiste alcun nesso causale tra vaccini e disturbi dello spettro autistico (Asd). La conclusione ribadisce la posizione . Periodicodaily.com

