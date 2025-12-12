Una nuova analisi dell’Oms esclude qualunque legame tra vaccini e autismo

12 dic 2025

Un’analisi recente dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato che non esiste alcun collegamento tra i vaccini e l’autismo. Questa dichiarazione, rilasciata dall’11 dicembre dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, rafforza l’importanza delle vaccinazioni per la salute pubblica e chiarisce le convinzioni errate diffuse su questo tema.

