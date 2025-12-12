Un’analisi recente dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato che non esiste alcun collegamento tra i vaccini e l’autismo. Questa dichiarazione, rilasciata dall’11 dicembre dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, rafforza l’importanza delle vaccinazioni per la salute pubblica e chiarisce le convinzioni errate diffuse su questo tema.

Una nuova analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha escluso qualunque legame tra vaccini e autismo, ha affermato l’11 dicembre il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Leggi. Internazionale.it

La nuova rubrica de Il T tra analisi e novità di mercato. Su strada la 500 ibrida è particolarmente morbida, incluso lo sterzo: ideale in città, che si suppone essere il suo habitat naturale, un po' meno fuori - facebook.com Facebook

Una nuova analisi conferma che il segreto del materiale era la cosiddetta “miscelazione a caldo”, che gli conferiva capacità “autoriparanti” X.com

Una nuova analisi dell’Oms esclude qualunque legame tra vaccini e autismo - Una nuova analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha escluso qualunque legame tra vaccini e autismo, ha affermato l’11 dicembre il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. internazionale.it