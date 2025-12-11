A Chieti il numero più alto di interventi per tumori dell' utero primato anche per le procedure in robotica

A Chieti si registra il numero più elevato di interventi per tumori dell'utero in Abruzzo, con la clinica ostetrica e ginecologica dell'ospedale che si distingue anche per l'uso di procedure robotiche. I dati pubblicati dall’Agenas evidenziano la leadership della struttura nella regione per interventi oncologici uterini.

