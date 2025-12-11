A Chieti il numero più alto di interventi per tumori dell' utero primato anche per le procedure in robotica
A Chieti si registra il numero più elevato di interventi per tumori dell'utero in Abruzzo, con la clinica ostetrica e ginecologica dell'ospedale che si distingue anche per l'uso di procedure robotiche. I dati pubblicati dall’Agenas evidenziano la leadership della struttura nella regione per interventi oncologici uterini.
La Clinica ostetrica e ginecologica dell'ospedale di Chieti è la prima in Abruzzo per gli interventi sui tumori all'utero: è quanto emerge dai numeri pubblicati dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari).Nel 2024, il reparto teatino ha diagnosticato e trattato oltre 50 casi di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
