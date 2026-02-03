TS – La Roma cade a Udine e non scavalca la Juve come cambia la classifica | Ekkelenkamp decisivo

La Roma perde in casa dell'Udinese nel Monday night e rinuncia alla possibilità di salire al secondo posto, restando dietro la Juventus. Ekkelenkamp segna il gol decisivo per i friulani, che conquistano tre punti importanti in chiave salvezza. La squadra di Mourinho non riesce a rispondere e vede sfumare l’occasione di mettere pressione alla Juventus in classifica.

2026-02-02 23:49:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: UDINE – La Roma cade ad Udine nel monday night e fallisce il sorpasso in classifica sulla Juventus. Spalletti approfitta del ko di Gasperini e con il poker di Parma si prende ufficialmente il quarto posto in solitaria, a -1 dal Napoli di Conte, restano dietro i giallorossi che si arrestano a quota 43. Trova tre punti importanti l’Udinese grazie ad una rete ad inizio ripresa di Ekkelenkamp, friulani al nono posto con 32 punti, gli stessi della Lazio e a 4 lunghezze dal settimo posto dell’Atalanta che a fine stagione potrebbe garantire un posto in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

