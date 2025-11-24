Calcio classifica serie A | Como scavalca la Juve

Roma, 24 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Como 1-5 Dodicesima giornata: Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3; Fiorentina-Juventus 1-1; ore 20.45 Napoli-Atalanta 3-1, Verona-Parma 1-2; Cremonese-Roma 1-3; Lazio-Lecce 2-0; Inter-Milan 0-1, Torino-Como 1-5; ore 20.45 Sassuolo-Pisa. Classifica: Roma 27, Napoli, MIlan 25, Bologna, Inter 24, COmo 21, Juventus 20, Lazio 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona, Fiorentina 6. Tredicesima giornata: venerdì 28 novembre ore 20.45 Como-Sassuolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

