Calcio classifica serie A | Como scavalca la Juve

Roma, 24 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Como 1-5 Dodicesima giornata: Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3; Fiorentina-Juventus 1-1; ore 20.45 Napoli-Atalanta 3-1, Verona-Parma 1-2; Cremonese-Roma 1-3; Lazio-Lecce 2-0; Inter-Milan 0-1, Torino-Como 1-5; ore 20.45 Sassuolo-Pisa. Classifica: Roma 27, Napoli, MIlan 25, Bologna, Inter 24, COmo 21, Juventus 20, Lazio 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Cremonese, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona, Fiorentina 6. Tredicesima giornata: venerdì 28 novembre ore 20.45 Como-Sassuolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Vince l'Adrano calcio a 5 nel campionato di serie B di futsal. Gli adraniti restano in testa alla classifica - facebook.com Vai su Facebook

Como, manita al Toro: Fabregas supera la Juve e vola in zona Europa - La squadra di Fabregas scavalca la Juve in classifica e si piazza al sesto posto: Addai firma una doppietta, Ramon, Nico Paz e Baturina chiudono il conto ... Si legge su corrieredellosport.it

Serie A, il Como travolge il Torino: la classifica aggiornata - Il Como batte il Torino in trasferta, nella gara valida per la dodicesima giornata di A, e guadagna posizioni in classifica sorpassando Juventus e Lazio ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Risultati serie A, classifica/ Show del Como a Torino! Diretta gol live score (oggi 24 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: la 12^ giornata di campionato si chiude con Torino Como e Pisa Sassuolo, i posticipi di lunedì 24 novembre. Si legge su ilsussidiario.net