Serie A | la Roma cade ad Udine decide Ekkelenkamp

La Roma perde in casa dell’Udinese e scivola fuori dalle prime quattro in classifica. La partita si decide con un gol di Ekkelenkamp, che sfrutta una deviazione di Malen e permette all’Udinese di conquistare i tre punti. I giallorossi non trovano il modo di rispondere e lasciano spazio alle proteste dei tifosi.

La tradizione favorevole non basta alla Roma, che cade a Udine e perde terreno nella corsa Champions. I giallorossi, imbattuti in 11 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in campionato, si fermano sullo 0-1 in Friuli ed escono momentaneamente dalle prime quattro posizioni. Sconfitta pesante, che impedisce alla squadra di Gasperini di rispondere ai successi di Napoli e Juventus nella corsa ad un posto in Champions League.

